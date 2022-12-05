Уголовное дело возбудили в Сургутском районе после гибели в ДТП женщины с младенцем

Следователи Сургутского района возбудили уголовное дело по факту гибели в ДТП женщины и ее двухмесячного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

«Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В автомобиле отсутствовали специальные детские удерживающие устройства. Несовершеннолетние не были пристегнуты. Младенец находился на руках у матери, оба погибли», - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером накануне, 4 декабря, на 51 километре автодороги «Сургут - Лянтор». Предварительно установлено, что водитель Hyundai Sonata не выбрал безопасную скорость движения, допустил неуправляемый занос своего автомобиля, после чего выехал встречную полосу, где столкнулся с автобусом Iveco.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка автомобиля и ее двухмесячный ребенок погибли на месте происшествия. 30-летний водитель и двое детей-пассажиров (4 и 6 лет) получили телесные повреждения и были доставлены в больницу Сургута.