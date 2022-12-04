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В зависимости от телефонов и интернета признались 43% жителей Югры

Молодежь Югры отмечает у себя зависимость от интернета и технологий

В зависимости от телефонов и интернета признались 43% жителей Югры
Фото: unsplash.com

Четверо из десяти опрошенных жителей Югры признались, что имеют зависимость от телефонов и интернета. Причем, цифровая тяга в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 59%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 32%. Об этом сообщили в исследовании сервиса SuperJob.

«Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 43% жителей Югры, причем 13% в этом абсолютно уверены, еще 30% скорее уверен. Напротив, 55% не страдают от digital-зависимости: у каждого пятого (19%) в этом нет сомнений, а 36% скорее не видят у себя подобных симптомов», – передает портал.

Причем, устраивают цифровой детокс на определенное время 42% жителей Югры. Остальные же никогда не отказываются от телефона. Одни считают, что гаджеты – это неотъемлемая часть современной жизни, а другие – не видят проблемы и считают, что мало времени проводят в интернете.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 214, комментариев: 0
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