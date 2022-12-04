За два дня врачи Няганской окружной больницы поставили на ноги пациента с инсультом

В Няганской окружной больнице врачи спасли 23-летнего парня с инсультом от инвалидности и за два поставили его на ноги. Об этой истории рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своих соцсетях.

«Во время семейной поездки Никита почувствовал, что не может говорить и практически потерял сознание. Мама вызвала скорую помощь, которая приехала очень быстро и с предварительным диагнозом - инсульт доставила пациента в приемный покой Няганской окружной больницы, где ему немедленно начали проводить комплекс лечебных и диагностических мероприятий», – поделился глава ведомства.

До операции парень не мог говорить, были затруднения с подвижностью правых конечностей. А после удаления тромба и установки стента во внутреннюю сонную артерию регресс неврологической симптоматики был практически моментальным. Молодой пациент начал говорить, появилась подвижность в суставах и мышечная сила. Уже сегодня он без посторенной помощи делает первые шаги.

«Коллеги: врач по эндоваскулярной диагностике и лечению Белоусов Алексей Олегович, врач-невролог Шавалиева Екатерина Владимировна, врач-нейрохирург Валитов Эльвир Радикович и все, кто участвовал в спасении Никиты, спасибо! Отработали быстро и профессионально», – поблагодарил Алексей Добровольский.

Напоминаем, ранее в Нижневартовске хирурги спасли мужчину с 99% атеросклерозом.