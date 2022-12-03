В Югре пройдет юбилейная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

В работе юбилейной, 25-1 выставки-ярмарки «Товары земли Югорской» примут участие сургутские предприятия. Как передает пресс-служба сургутской администрации местные бизнесмены отправятся на мероприятие, которое пройдет с 9 по 11 декабря в окружной столице в КВЦ «Югра-Экспо».

«Свои достижения продемонстрируют более 20 предприятий малого и среднего бизнеса города Сургута. Ими будет презентована лучшая пищевая и сувенирная продукция, продукция предприятий креативных индустрий, а также молодые компании города и новинки многих предприятий, подготовленные специально для «Товаров земли Югорской», — сообщается на официальном сайте мэрии.

Среди участников — Сургутский хлебозавод, мясокомбинат, а также предприятия меньшего калибра — такие, как гончарная школа «Колокол», мясная мастерская «ЭКОСургут», добрая кофейня «Друзья» и другие. Шесть предприятий, специализирующихся на производстве и реализации продуктов питания, станут участниками конкурса пищевой промышленности «Лучшие вкусы Югры» — они поборются за признание коллег и призы (общий призовой фонд конкурса составляет один миллион рублей).