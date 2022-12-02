В Советском мужчина украл у друга-именинника телевизор

В Советском 42-летний мужчина пришел в гости к соседу по случаю Дня рождения. Гость стал выпивать с хозяином квартиры и когда именинник уснул, то украл телевизор. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Таким образом, он решил исполнить долговые обязательства перед другим своим знакомым, которому задолжал 5000 рублей. Владелец похищенного оценивает ущерб от преступных посягательств в размере 15000 рублей», – отметили в ведомстве.

Отметим, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».