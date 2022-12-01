В ХМАО с 1 декабря открыта первая зимняя автодорога

На территории ХМАО открыли первую зимнюю автодорогу до отдаленных поселений в Ханты-Мансийском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог Югры.

«С 1 декабря 2022 года введена в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «13 км автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск - пгт. Талинка» - д. Белогорье» протяженностью 19,65 км в Ханты-Мансийском районе», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что зимники и переправы в Югре запустят до 25 декабря.