Новогодняя почта для писем Деду Морозу заработала в Югре

В Югре в двух почтовых отделениях появились почтовые ящики для писем Деду Морозу. Опустить в них свои послания может любой желающий до 31 декабря. Отправить письмо главному новогоднему волшебнику можно в центральном отделении «Почты России» в Ханты-Мансийске и в Урае, сообщает окружная группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Макрорегион УРАЛ.

Новогодние почтовые ящики появились в центральных отделениях всех крупных российских городов, всего - около 100. На табличке рядом ними указан адрес Деда Мороза. Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Отправить письмо можно не только Деду Морозу, ну и его национальным коллегам: удмуртскому Тол Бабаю, якутскому Чысхаану, чувашскому Хел Мучи и другим.

«Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку. Чтобы получить ответ от Деда Мороза, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом», - рассказали в пресс-службе «Почты России».

Там добавили, что почта доставит каждое такое послание, даже если отправитель опустил его в обычный почтовый ящик или что-то заполнил неправильно. Главное, чтобы был указан адресат – Дед Мороз.