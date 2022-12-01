85 новых заболевших коронавирусом выявили в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 85 новых случаев коронавируса. В лидеры по числу новых заражений вновь вышел Сургут, где подтвердилось 28 случаев. Следом за ним с 18 заболевшими идет Ханты-Мансийск, который лидировал за день до этого. Еще в 15 муниципалитетах Югры выявлено от 1 до 5 новых случаев ковида.

«На момент выявления у 80 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомное», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Вылечились за сутки 85 человек, за весь период пандемии – 248 268 югорчан. Умерли от ковида за весь период 2 594 человека.