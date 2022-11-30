Сразу несколько передовых школ и детсадов строят в Югре

В Югре продолжается строительство социальной инфраструктуры. Ход большой работы традиционно проконтролировали в ходе координационного совета по возведению объектов капстроительства, влияющего на нацпроекты. Провел заседание замгубернатора Азат Ислаев.

Представители разных территорий отчитались о строительстве школ и детских садов. Так, в Нефтеюганске началось возведение детского сада на 300 мест в микрорайоне №16. Его стоимость составит 370 млн рублей, но до завершения еще далеко – пока выполнены 10 процентов: готовятся земляные работы, идет гидроизоляция основ фундамента.

В Хулимсунте Березовского района строится универсальный объект – образовательно-культурный комплекс, который включит в себя школу на 140 мест и детскую школу искусств на 75 мест. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, готовность уже довольно высока – 82 процента. А в столице муниципалитета – в Березово – тем временем строят школу на 700 мест.

В Нижневартовске идет стройка детского сада на 320 мест в микрорайоне №21. Стоит он, правда, почти в два раза больше, чем в Нефтеюганске – 627 млн рублей. Работа завершена на треть, а сдать объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года.

Школу на 900 учеников строит Когалым, но там дело пока прошло через проектно-изыскательские работы. Аналогично – со школой на 1 100 мест в Белом Яре Сургутского района. На нее в марте 2022 года федеральную субсидию выделило министерство просвещения России, а в целом строиться объект будет по концессии. Завершится возведение в 2024 году – и это позволит детям Белого Яра полностью перейти на обучение в одну смену.