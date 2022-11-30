Югорчан предупредили о пиратской копии образовательного портала

В Югре появился пиратский сайт, скопированный с официального портала cop.admhmao.ru. Это может привести к утечке данных пользователей, рассказали в департаменте информационных технологий и цифрового развития округа.

«Просим внимательно вводить название сайта, где важна верность каждого символа. Официальный сайт Цифровой образовательной платформы Югры cop.admhmao.ru не содержит посторонних знаков и символов, кроме разделяющей точки. Кроме того, просьба внимательно вводить свои личные данные, логин и пароль», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты проводят работу по блокировке сайта-двойника.