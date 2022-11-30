В Нягани завели уголовное дело по факту массового заражения учеников одной из школ

В Нягани возбудили уголовное дело по факту массового заражения учеников и сотрудников школы № 2. Более 90 человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили в в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По версии следствия, в результате нарушения требований по обеспечению безопасности продуктов питания работниками муниципального унитарного предприятия, оказывающего услуги по организации питания обучающихся средней образовательной школы № 2 города Нягань, произошло массовое заражение учеников и педагогических работников вирусной инфекцией», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре Югры сообщили, что причиной массового заражения мог стать сотрудник столовой школы. На данный момент, эпидемиологический очаг в образовательно учреждении локализован.