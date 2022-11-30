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Заболеваемость ВИЧ в Югре снизилась на 11,2%

С начала эпидемии в Сургуте и районе зафиксировали 8 564 инфицирования ВИЧ

Заболеваемость ВИЧ в Югре снизилась на 11,2%
Фото: siapress.ru

На настоящий момент в Сургуте и Сургутском районе официально зарегистрировали 8 564 случая инфицирования ВИЧ. Основной процент пораженных болезнью – люди от 20 до 39 лет, что составляет 73,5%, рассказали в пресс-службе КУ «Центр СПИД».

«Доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции составляет 78,0%. Структура ВИЧ-инфицированных по полу: мужчины – 5484 чел. (64,0 %); женщины – 3 080 чел. (36,0%)», – отметили в учреждении.

При этом, Сургут входит в список наиболее неблагополучных территорий по распространению ВИЧ-инфекции среди населения. В него также входят – Березовский и Советский районы, города Урай, Мегион, Пыть-Ях, Югорск и Нефтеюганск.

Отметим, что показатель заболеваемости в 2022 году в Югре составил 35,6 на 100 тысяч населения, что ниже на 11,2 %, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее высокая распространенность ВИЧ в округе среди возрастной группы 35-45 лет.

Вместе с тем, среди путей заражения по-прежнему лидирует половой путь. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года 80,7% от всех впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции заразились при незащищенных половых контактах. Наблюдаются различия разного пола, так среди мужчин 64,8% инфицировались половым путем, а среди женщин – 94,4%. Доля наркотического пути среди всех остальных составила 18,8 %.

«В 2022 году чаще инфицировались мужчины, их за 10 месяцев заразилось 318, что составило 54,4 % от общего числа зарегистрированных случаев. Женщин заразилось 266, что составило 45,6% от общего числа выявленных в этом году. В социальной структуре ВИЧ-инфицированных преобладают лица из числа неработающих граждан – 48,2%, низкоквалифицированных профессий (рабочие) - 19,1%, работники коммерческих структур – 8,2% и неработающие пенсионеры – 7,4%», – добавили в центре.

Напоминаем, 28 ноября в Югре стартовала акция «СТОП ВИЧ/СПИД!», приуроченная ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В округе пройдут форумы, информационно-диагностические площадки экспресс-тестирования на ВИЧ, вебинары, интерактивные занятия, викторины, кинопросмотры, а также будут организованы мероприятия по поддержке ВИЧ-позитивных детей.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 77, комментариев: 0
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