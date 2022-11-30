Три человека получили травмы в тройном ДТП на югорской трассе

ДТП с тремя пострадавшими произошло вечером накануне, 29 ноября, в районе 203 км дороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 47-летний водитель Toyota врезался в тросовые ограждения, разделяющие потоки встречного направления, после чего автомобиль опрокинулся.

«Осколки ограждающего устройства повредили движущиеся во встречном направлении автомобили Daewoo и Lexus. В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир автомобиля Toyota, а также 40-летний водитель Lexus получили травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.