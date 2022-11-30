Губернатор Югры приняла участие в обсуждении арктической тематики в Якутске

Делегация Югры посетила Северный форум по устойчивому развитию, прошедший в Якутске 28 ноября. Там собрались губернаторы, первый зампредседателя комитета по энергетике Госдумы Валерий Селезнев, посол по особым поручениям МИД Рсосии Николай Корчунов, а также представители нескольких стран. Наталья Комарова выступила на пленарном заседании этого мероприятия, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Для экономики и политических отношений большую роль играет энергетическая безопасность – ведь на данном этапе нефть является одним из инструментом для перехода к «зеленой экономике», отметила глава автономного округа. «Югра по-прежнему добывает 41 процент российской нефти. По прогнозам компаний, в текущем году будет добыто 222 млн тонн. Мы работаем над эффективным использованием имеющихся минерально-сырьевых ресурсов, обеспечивая ежегодный прирост запасов в объеме не меньше, чем добывается нефти в год, что говорит об устойчивости отрасли. Такие направления, как повышение эффективности использования природных ресурсов, имеют колоссальное значение», – рассказала Наталья Комарова участникам форума.

Вместе с «Газпромнефтью» Югра реализует проект по разработке трудноизвлекаемых запасов нефти, что требует высокого технологического уровня и подхода. Кроме того, регион по поручению президента создает научно-технический центр в Сургуте. «Приглашаем представителей бизнес-структур стать резидентами, усилить возможности нашей деятельности. Мы хотим объединить все, что имеет отношение к добыче нефти, переработке, нефтегазохимии, в одно целое, чтобы создать платформу для будущего развития», – отметила Наталья Комарова.