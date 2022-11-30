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​Наталья Комарова наградила лучших молодых управленцев Югры

В Югре подведены итоги нескольких управленческих конкурсов для молодежи

​Наталья Комарова наградила лучших молодых управленцев Югры
Фото admhmao.ru

В Югре завершены и подведены итоги сразу нескольких конкурсов по менеджменту среди молодежи – «Лучший государственный и муниципальный служащий», «Будущий управленец», «Олимпиада для школьников 10-11 классов по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе», чемпионата по стратегии и управлению бизнесом среди школьников Global Management Challenge Junior. По словам Натальи Комаровой, которая наградила призеров и победителей, эти мероприятия – хорошая подготовка для больших и серьезных испытаний для управленцев, типа «Лидеры Югры» и «Лидеры России», рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

В конкурсе «Лучший муниципальный служащих» в категории «Специалист» победила работник отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Когалыма Елена Верховская, а в категории «Руководители» первое место забрала начальник управления по молодежной политике Нижневартовска Хатуна Шония.

«Для меня было важно в рамках конкурса представить проект, который отражает актуальную тему моей профессиональной сферы, а именно работу в молодежной политике. В нем я привела успешные практики создания условий для самореализации молодежи, отразила перспективы развития молодежной политики в городе Нижневартовске. Надеюсь, следующей ступенью станет участие в федеральном конкурсе «Лидеры России», – прокомментировала Хатуна Шония.

В чемпионате по управлению бизнесом среди школьников Global Management Challenge Junior за пять лет приняли участие около 800 учащихся, из них 140 сыграли во всех пяти сезонах. А первое место в этом году заняли и получили награду от губернатора ученики школы №8 Ханты-Мансийска – команда Grapes.


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30 ноября в 08:03, просмотров: 793, комментариев: 0
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