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В ХМАО каждую неделю ловят свыше 100 пьяных водителей

127 пьяных водителей задержали в Югре за неделю

В ХМАО каждую неделю ловят свыше 100 пьяных водителей
Фото: pixabay

За прошлую неделю в Югре задержали 127 водителей с признаками опьянения. В отношении 8 из них, повторно севших за руль пьяными, возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Один из пьяных водителей учинил ДТП. Авария произошла 20 ноября в поселке Березово. По данным ведомства, 46-летний водитель Toyota не справился с управлением автомобиля и врезался в забор.

«В результате ДТП никто не пострадал, но под колесами пьяного водителя могли пострадать и случайные участники дорожного движения, так как у такого водителя теряется способность контролировать свои поступки и правильно оценивать дорожную и окружающую обстановку», - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

Добавим, что инспекторы еженедельно задерживают на югорских дорогах свыше 100 водителей с опьянением.


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Сегодня в 17:16, просмотров: 155, комментариев: 0
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