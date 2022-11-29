127 пьяных водителей задержали в Югре за неделю

За прошлую неделю в Югре задержали 127 водителей с признаками опьянения. В отношении 8 из них, повторно севших за руль пьяными, возбудили уголовные дела, сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Один из пьяных водителей учинил ДТП. Авария произошла 20 ноября в поселке Березово. По данным ведомства, 46-летний водитель Toyota не справился с управлением автомобиля и врезался в забор.

«В результате ДТП никто не пострадал, но под колесами пьяного водителя могли пострадать и случайные участники дорожного движения, так как у такого водителя теряется способность контролировать свои поступки и правильно оценивать дорожную и окружающую обстановку», - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

Добавим, что инспекторы еженедельно задерживают на югорских дорогах свыше 100 водителей с опьянением.