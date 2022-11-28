Уникальный коллектив «Хайтнут эрыг» исполняет песни на разных языках

Музыкальная группа «Хайтнут эрыг» из Ханты-Мансийска исполнила песню, посвященную Югре, в которой вокалист Евгений Анямов исполняет рэп на языке манси. Вообще у этого коллектива интернациональный состав, и поют они на разных языках, в том числе, русском, армянском, белорусском, хантыйском.

«Своим коллективом мы показываем, какие разные народы живут в округе, но всех нас объединяет одно – любовь к тому месту, что мы называемым домом, любовь к Югре», – рассказал телеканалу «Югра» лидер коллектива Игорь Сиренко. В планах музыкантов – запись альбома, съемка видеоклипов и концертный тур по городам и районам автономного округа.