Прокуратура Югры проверила школы и детсады на нарушения закона

В Югре во время проверок исполнения законодательства об образовании выявили более 600 нарушений в школах и детсадах. Всего к ответственности привлекли 127 человек, заявили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Всего в ходе проверок исполнения законодательства об образовании выявлено более 600 нарушений закона, принесено 148 протестов, объявлено 49 предостережений, внесено 125 представлений, к различным видам ответственности по мерам прокурорского реагирования привлечено 127 лиц, в суды направлено 24 исковых заявления, которые рассмотрены и удовлетворены», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания обучающихся. «К примеру, в детский сад Нефтеюганска лишь после принятых мер прокурорского реагирования принят специалист для работы с ребёнком, нуждающимся в специальных условиях обучения», – сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в тринадцати учебных заведениях восстановили права на доступность образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В Мегионе, Белоярском, Сургутском и Березовском районах при входе в здания школ установили графики работы, вывески с названием организации, выполненные рельефно-точеным шрифтом Брайля. Привели в исправное состояние подъемники для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А также на территории образовательных организаций организовали места для стоянки транспортных средств инвалидов.