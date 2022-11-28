Водитель из Белоярского стал фигурантом уголовного дела за взятку инспектору

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Белоярского. Он подозревается в даче взятки, сообщает пресс-служба СК СКР по ХМАО.

Инцидент произошел ночью 3 сентября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, водителем которого оказался ранее лишенный прав мужчина.

«Желая избежать наказания за указанное административное правонарушение, подозреваемый, несмотря на возражения и предупреждения о недопустимости подкупа, передал сотруднику полиции в качестве взятки 50 тысяч рублей, поместив их между передними сидениями патрульного автомобиля», - отметили в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.