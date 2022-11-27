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У 81 югорчанина обнаружили ковид за последние сутки

81 новый случай коронавируса выявили в ХМАО за минувшие сутки

У 81 югорчанина обнаружили ковид за последние сутки
Фото: pixabay

В 16 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. Большинство новых заболевших зарегистрировано в Сургуте - 44. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 5 новых случаев.

«На момент выявления у 80 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 бессимптомно», - уточнили в окружном оперативном штабе.

За весь период пандемии в ХМАО зарегистрировали 251 348 случаев ковида. Скончались от инфекции, по официальным данным, 2 594 человека, выздоровели 247 977 пациентов, в том числе 86 за последние сутки.


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Сегодня в 18:23, просмотров: 439, комментариев: 0
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