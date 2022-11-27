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В Сургутском районе заметили необычное природное явление

В Сургутском районе инспекторы стали свидетелями необычного природного явления

В Сургутском районе заметили необычное природное явление
Фото: Природнадзор Югры / vk.com

В Сургутском районе инспекторы Природнадзора ХМАО в ходе патрулирования заметили необычное для зимы погодное явление, очень похожее на радугу — оптическое явление под названием гало. Оно возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами.

«Гало, как и радуга, и северное сияние, относится к атмосферным оптическим явлениям, вызванным дисперсией света в кристаллах льда. Три составляющих радуги зимой — яркое солнце, крепкий мороз и высокая влажность. Чаще всего зимнее гало — это ореол вокруг солнца или луны. А по бокам от солнца и луны могут быть видны довольно яркие пятна, которые похожи на солнечный диск», - рассказали представители ведомства в соцсети «ВКонтакте».


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Сегодня в 16:38, просмотров: 110, комментариев: 0
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