В Югре продолжают оптимизировать предоставление государственных услуг

Югра двигается в фарватере оптимизации предоставления государственных услуг, которую обозначило правительство России. «В апреле правительство Российской Федерации утвердило концепцию перехода предоставления большинства государственных и муниципальных услуг на круглосуточный формат, не требующий личного присутствия граждан. По предложению департамента экономического развития автономного округа для обеспечения методологического, организационного сопровождения этой работы на базе МФЦ Югры создается центр оптимизации. Необходимо мобилизовать специалистов, которые будут реализовывать эту задачу», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Центры оптимизации позволят избавиться от лишних элементов в работе государственных органов, что упростит процесс получения югорчанами различных госуслуг – как федерального, регионального и муниципального уровня, подчеркнул заместитель губернатора и директор департамента экономического развития региона Роман Генкель. При этом «лишних» затрат на центры оптимизации не будет – эти структуры появятся в составе МФЦ в рамках утвержденной ранее штатной численности.

«Мы стремимся к тому, чтобы эти услуги предоставлялись в режиме 24/7 без запросов от граждан: вся информация берется из их цифрового профиля в Госуслугах, без ожидания получения услуг, очередей и бумажных документов – все в электронном виде, – рассказал Роман Генкель. – Это позволит сократить сроки получения услуг, исключить моменты, связанные с уточнением данных при получении тех или иных документов. Данную работу мы будем вести совместно с министерством экономического развития Российской Федерации».