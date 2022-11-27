16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4797   EUR  62,8762  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Югра стремится к переводу госуслуг на круглосуточный онлайн-формат

В Югре продолжают оптимизировать предоставление государственных услуг

​Югра стремится к переводу госуслуг на круглосуточный онлайн-формат
Фото администрации Сургута

Югра двигается в фарватере оптимизации предоставления государственных услуг, которую обозначило правительство России. «В апреле правительство Российской Федерации утвердило концепцию перехода предоставления большинства государственных и муниципальных услуг на круглосуточный формат, не требующий личного присутствия граждан. По предложению департамента экономического развития автономного округа для обеспечения методологического, организационного сопровождения этой работы на базе МФЦ Югры создается центр оптимизации. Необходимо мобилизовать специалистов, которые будут реализовывать эту задачу», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Центры оптимизации позволят избавиться от лишних элементов в работе государственных органов, что упростит процесс получения югорчанами различных госуслуг – как федерального, регионального и муниципального уровня, подчеркнул заместитель губернатора и директор департамента экономического развития региона Роман Генкель. При этом «лишних» затрат на центры оптимизации не будет – эти структуры появятся в составе МФЦ в рамках утвержденной ранее штатной численности.

«Мы стремимся к тому, чтобы эти услуги предоставлялись в режиме 24/7 без запросов от граждан: вся информация берется из их цифрового профиля в Госуслугах, без ожидания получения услуг, очередей и бумажных документов – все в электронном виде, – рассказал Роман Генкель. – Это позволит сократить сроки получения услуг, исключить моменты, связанные с уточнением данных при получении тех или иных документов. Данную работу мы будем вести совместно с министерством экономического развития Российской Федерации».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:30, просмотров: 177, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В ЕС хотят включить 5G в самолетах 674
  2. ​Посмотрите на правительство Московской области – оно просто спустило на места ограничение на этажность домов. И всё 532
  3. ​В Югре после столкновения с бензовозом взорвалась «Газель» - водитель погиб 375
  4. В России активно распространяется свиной грипп, сообщил глава Минздрава 336
  5. В Нижневартовске помолятся за здоровье людей с ВИЧ 312
  6. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 307
  7. В России на три года продлят срок работы устаревших свалок, узнал РБК 266
  8. Utair запустит рейсы из Перми в Когалым в 2023 году 242
  9. ​Из 30 тысяч инвалидов трудоспособного возраста в Югре работают 9 тысяч 226
  10. ​Власти Югры определились с тем, как будут улучшать инвестиционный климат 224
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2928
  2. ​Не прелесть ли? 2299
  3. ​Югра организует очередной международный форум 1765
  4. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 1713
  5. Неравнодушный к Сургуту Илья Варламов заступился за Хагги Вагги 1483
  6. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1377
  7. ​Законопослушные граждане 1336
  8. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 1319
  9. ​Дума здорового человека 1310
  10. Аварийное жилье, добыча нефти и строительные регламенты: какие вопросы задали Наталье Комаровой на пресс-конференции? 1233
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5480
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 5280
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4305
  4. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4141
  5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 4141
  6. Почетный гражданин 4136
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3730
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3612
  9. Дом для всех 3486
  10. Обсуждение здорового человека 3284

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика