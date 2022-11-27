Югра будет еще теснее работать с президентской платформой

В столице Югры прошла стратегическая сессия правительства региона и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие прошло в рамках форума «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». «На площадке президентской платформы растут лучшие в стране общественно значимые проекты по развитию территорий. До предельных возможностей раскрывается потенциал талантливых молодых людей, которые становятся полноценными субъектами этих преобразований», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Губернатор также напомнила о проектах, которые Югра реализует совместно с президентской платформой: окружной фестиваль «Российская студенческая весна», полуфинал «Большой перемены» на Урале, полуфинал конкурса «Флагманы образования. Школа» и другие. И это не предел. «Мы готовы работать по программе «Больше, чем путешествие». Сейчас активизируемся на этом новом, перспективном направлении предпринимательской деятельности, развиваем туризм. Готовы создавать соответствующие условия для реализации проектов в этой области», – обратилась к коллегам Наталья Комарова.

Участники стратегической сессии разбились на группы и проработали важные направления, например: проекты федерального и регионального уровней, новый молодежный актив региона, ресурсы для поощрения и вовлечения молодежи, информационное взаимодействие с жителями Югры и так далее.

Результатами стали идеи и инициативы, которые еще предстоит обдумать. Среди них, в частности, проведение блог-туров по местам традиционного хозяйствования коренных северян для участников крупных событий в Югре. «Участники сессии успешно и качественно проработали важные моменты. Речь, в частности, о кадровом резерве — когда люди, проходящие через центры оценки и развития компетенций в университетах, могут переходить сразу в кадровый резерв региона», – отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.