В Югре продолжают привлекать бизнес для строительства школ

Еще три школы в Югре будут построены при помощи привлечения сил и средств концессии. Этот вопрос обсудили участники координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на показатели нацпроектов. «Это средняя общеобразовательная школа № 7 в жилом районе «Центральный» Нягани, средняя школа в микрорайоне 1А Урая, средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А Сургута. Объекты обеспечены финансированием», – рассказала Наталья Комарова.

По словам главы Нягани Ивана Ямашева, его администрация в 2022 году направила проект строительства школы №7 на конкурс Минпросвещения России, в ходе которого отбирали инициативы для концессий. Объект рассчитан на 1 125 мест, уже определен земельный участок, производится отбор генерального подрядчика. Площадь школы превысит 22 тысячи квадратных метров. Планируется, что она будет введена в эксплуатацию до конца 2024 года, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Похожий процесс идет в Урае. Как рассказал глава города Тимур Закирзянов, там в районе 1А появится школа на 1 500 мест. Ожидается, что подписание контракта с подрядчиком состоится 20 декабря, а завершение строительства и ввод в эксплуатацию так же ожидается до конца 2024 года.

В ходе того же заседания координационного совета традиционно были озвучены промежуточные результаты работы с дольщиками. В настоящий момент идет передача квартир жителям дома №5 «Ривер-Хауса» – из 82 семей 33 уже получили ключи.