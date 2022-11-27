В Югре окончательно приняты изменения в законах о домашних животных

Самовыгул домашних животных в Югре теперь законодательно запрещен. Если собака будет бродить по двору без контроля хозяина, последнему будет грозить штраф от 500 до 3 000 рублей, а при повторном нарушении – до 5 000 рублей. Такие же меры могут быть применены, если владелец, гуляющий с животным по улице, находится в состоянии опьянения. Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, в регионе также запрещается содержать животных вне квартир многоквартирных домов и на придомовых территориях таких домов.

Также определен порядок попадания животного в муниципальную собственность. «Порядок организации деятельности приютов для животных дополнен пунктом, определяющим условия, при которых право собственности на безнадзорных домашних животных переходит муниципалитету. Это право возникает по истечении шести месяцев с момента отлова и помещения в приют безнадзорного домашнего животного, если его собственник не будет установлен», – рассказал руководитель ветеринарной службы Югры Алексей Зуев.

Этому вопросу был посвящен один из эпизодов большой пресс-конференции Натальи Комаровой. «Таким образом, узаконена сама процедура передачи безнадзорного животного муниципалитету, расходов на его содержание и содержание приютов. Кроме того, реализуется основное правило, заложенное в концепции — животное не может быть без владельца», – отметила глава региона.