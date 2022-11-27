В Югре помогают инвалидам трудоустраиваться

В Югре живет около 30 тысяч инвалидов трудоспособного возраста, из них 9 тысяч работают – и это немало. По этому рейтингу наш регион занимает 11 место в России и второе в Уральском федеральном округе. Такие данные были озвучены на заседании совета по делам инвалидов при губернаторе Югры.

«С 2006 года в Югре используют механизм финансирования затрат работодателя на создание рабочих мест для инвалидов. С сентября 2022 года эта форма трудоустройства реализуется по всей стране. В федеральное законодательство внесены изменения, в соответствии с которыми квота считается исполненной работодателем только при условии фактического трудоустройства инвалида на квотируемое рабочее место», – рассказала в ходе этой встречи Наталья Комарова.

На квотируемых рабочих местах в Югре трудятся 6,3 тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, еще 1,8 тысячи вакансий для инвалидов зарегистрированы службой занятости населения, отмечает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона.

«Содействие в трудоустройстве инвалидов – одно из важнейших направлений работы службы занятости населения. Ежегодно в последние несколько лет около 3 процентов обратившихся в службы занятости — люди с инвалидностью, – рассказал и.о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско. – В текущем году в службы занятости автономного округа в целях поиска работы обратилось 1,5 тысячи инвалидов. Трудоустроено 796 человек — 54,8 процента обратившихся. На следующий год ставим себе цель 60 процентов».