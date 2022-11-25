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Ущерб от лесных возгораний в ХМАО оценили в 2,5 млрд рублей

Среди регионов УрФО от лесных пожаров сильнее всего пострадала Югра

Ущерб от лесных возгораний в ХМАО оценили в 2,5 млрд рублей
Фото: Депнедра Югры

Лесные пожары нанесли ХМАО ущерб в 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника департамента лесного хозяйства по УрФО Сергея Куплевацкого.

По его словам, Югра вошла в число регионов России, наиболее пострадавших от природных возгораний. При этом число пожаров в УрФО, по сравнению с прошлым годом, сократилось вдвое, но их общая площадь осталась прежней.

В автономном округе площадь пожаров по сравнению с 2021 годом выросла, в основном — из-за сухих гроз на труднодоступных участках. Ущерб, который стихия нанесла региону, оценили в 2,5 миллиарда рублей, тогда как по всему УрФО — 4,3 миллиарда.

Отмечается, что для УрФО ввели целевой показатель по сокращению площади лесных пожаров. Максимальный порог для ХМАО к 2030 году — 23 тысячи гектаров.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 71, комментариев: 0
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