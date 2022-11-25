Губернатор Югры провела четырехчасовую пресс-конференцию. О чем говорили

Наталья Комарова провела традиционную большую пресс-конференцию. В этот раз общение с журналистами продолжалось почти четыре часа, видео набрало 630 тысяч просмотров только за первые двое суток. На встречу с губернатором аккредитовались 138 представителей СМИ и блогерского сообщества. Разговор был обстоятельным, подробным, и затронул множество тем. Каких именно – в обзоре siapress.ru.

Первый большой блок вопросов был посвящен внешним обстоятельствам, которые серьезно повлияли на жизнь россиян – частичной мобилизации. По словам Натальи Комаровой, Югра полностью справилась с мобилизационным заданием из Минобороны, а также выстроила эффективную систему поддержки отправленных в учебные части мужчин. «При нахождении в центрах слаживания очень важно было не резко обеспечить переход из «дома» к «не дома». Индивидуальный пакет мы наполняли такими возможностями, которые снимают эту резкую границу», – отметила глава региона.

Важно проявить заботу и о семьях, которые остались без своих кормильцев. «Если говорить о том, что включает в себя региональное сопровождение таких семей, то это достаточно широкий пакет. Обратная связь организована, социальный координатор закреплен за каждой семьей. Мы стараемся реагировать на все запросы, которые получаем от семей – обсуждаем их и принимаем соответствующие решения», – подчеркнула Наталья Комарова.

Еще один важный пласт работы, который пока еще только назревает, но к нему нужно готовиться – как помогать мобилизованным югорчанам, вернувшимся из зоны боевых действий. По словам Натальи Комаровой, на окружном уровне организовано комплексное сопровождение таких мужчин и их семей – медицинская, юридическая, психологическая, реабилитационная помощь, а также содействие в трудоустройстве.

В общей напряженной обстановке, экономических проблемах и санкционном давлении в России появляется риск «сжатия» социальных льгот и программ. Но не в Югре. «Проект бюджета на 2023-2025 годы, как и в предыдущий бюджетный период, остается социально ориентированным. 72 процента всех расходов окружного бюджета направлены на образование, здравоохранение, спорт, культуру и т.д. На поддержку экономики по всему кругу вопросов — 18 процентов. На эту дату мы работаем с бюджетными обязательствами, мы не сокращаем социальные направления, напрямую касающиеся развития человека», – прокомментировала Наталья Комарова.

При этом денег хватит и на развитие экономики, и на важные проекты – в частности, главную стройку пятилетия – второй мост через Обь в районе Сургута. Бросать его округ не планирует. «В этом году в соответствии с бюджетом мы авансировали этот проект на 2 млрд рублей. Принято решение выделить еще 3 млрд рублей для оплаты выполненных работ и финансирования следующих этапов. Этот объект включен в перечень объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к созданию в течение пяти лет и представленных президенту Российской Федерации. Он учтен в распоряжении правительства РФ, зафиксировано софинансирование из федерального бюджета в размере 27,6 млрд рублей», – рассказала губернатор.

Более продолжительный и ресурсоемкий проект – снос и расселение аварийного жилья. В Югре более 2,5 млн квадратных метров включены в перечень аварийных, фенольных и вообще не имеющих статуса помещений. Сейчас автономный округ находится на втором месте в России по сносу аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года – его на территории округа осталось 130 тысяч квадратных метров. Когда расселят их – можно будет включаться в федеральную программу по аварийному жилью, признанному таковым в 2017-2022 годах. «Если действовать с учетом темпов, которые мы набрали по федеральной программе, к 2036 году мы снизим долю аварийного жилья с 6,7 до 3,3 процента, а к 2050 году – до 1 процента», – отметила губернатор.

Не в первый раз участие в пресс-конференции губернатора Югры принимают журналисты из весьма далеких стран. Вот со своим вопросом в эфире оказался директор Арктического портала из Исландии Халлдор Йоханссон – его интересовало председательство Югры в Северном форуме и планы на международное сотрудничество в арктическом регионе. «Время, в которое нам предстоит выполнить полномочия при принятии соответствующих решений, не из тех, которое за дружбу. Соглашусь. Но это не значит, что мы должны останавливаться, – ответила глава Югры. – Если говорить об Арктике, это около 39 миллионов квадратных километров. И около трети — российская Арктика. Не думаю, что это умно — пренебрегать таким обстоятельством в интересах мира, планеты».

От вопросов глобального мира все равно пришлось вернуться к локальным историям. В частности – строительстве в Советском районе производства белковых компонентов – основы сухих смесей для новорожденных. Это довольно амбициозный проект федерального значения, по нему даже было издано специальное распоряжение правительства России. «1000 тонн молочной продукции будет выпускаться. Два наших университета – Сургутский и Югорский будут готовить специалистов — химиков, аналитиков, микробиологов, энергетиков, которые будут востребованы на этом производстве», – рассказала Наталья Комарова. Плюс – 15 тонн препаратов питания иммунокол в сухом виде, 650 тонн основы для спортивного детского питания. Все это, разумеется, будет распространяться не только в Югре, но и по всей России.

Волнует югорчан и, следовательно, журналистов, судьба авиакомпании «ЮТэйр» – главного регионального перевозчика для нашего субъекта федерации и не только. Недавно появилась информация, что Росавиация может истребовать с компании более 4 млрд рублей субсидий, но Наталья Комарова это не подтвердила. «Росавиация не предъявляет претензии авиакомпании по выполнению соглашения. Компания считает, что выполнит условия, и риска возврата средств нет», – сказала губернатор. Она также добавила, что округ выделяет 1,5 млрд рублей дотаций на межмуниципальные перевозки, из них 1 млрд рублей получает «ЮТэйр». «До 2025 года мы закладываем эти расходы, как необходимые. Даже с учетом объективных проблем, которые были во всем мире, в 2021 году компания закончила работу с доходом», – резюмировала эту часть Наталья Комарова.

Обсуждая потенциальные проблемы «ЮТэйр», нельзя уйти от разговора о возможных проблемах главных кормильцев что Югры, что всей России – нефтяников. «В этом году в силу различных причин, в том числе и с договоренностью ОПЕК+ в нашем регионе, по их оценкам, нефтедобывающие предприятия произведут порядка 222 млн тонн нефти. И это больше, чем в предыдущем году, – рассказала глава региона. – Да, предприятия нашего региона занимаются очень рискованным бизнесом, зависят не только от ситуаций на международных рынках, но и от политических решений и отношений. Ответственность только увеличивается. Можете на нас положиться».

В очередной раз Наталье Комаровой предстояло ответить на вопрос о долгостроях – больницах в Нижневартовске и Горноправдинске, а также реконструкции «Югорской долины». Как выяснилось, всего в Югре около 350 долгостроев (а в статусе незавершенных объектов – около 700 зданий), из них около 80-90 строились по госзаказу.

Если говорить о конкретных проблемных точках – в Горноправдинске идет приемка для ввода в эксплуатацию больницы. А в Нижневартовске все сложнее. «Многократное возвращение проектно-сметной документации, расторжение договоров с подрядными организациями привели к тому, о чем вы говорите. Прошу всех югорчан извинить меня за невыполнение обязательств по созданию этих объектов. По Нижневартовской больнице мы приняли решение о разбивке строительства на этапы. Площадь этого объекта больше 100 тысяч квадратных метров. Сейчас введены в эксплуатацию и используются 34 тысячи квадратных метров, в том числе инфекционный корпус, работавший в период пандемии», – рассказала Наталья Комарова. По ее оценкам, до конца года должны завершиться строительно-монтажные работы, плюс еще около четырех месяцев уйдет на наладку оборудования и передачу всего этого комплекса, и далее дело только за аккредитацией.

Недавно в России и Югре поменялись законы и правила относительно безнадзорных животных. Строго говоря, их теперь вообще не должно быть – либо у них есть хозяин в лице физического лица, либо попечение берет на себя муниципалитет. «Таким образом, узаконена сама процедура передачи безнадзорного животного муниципалитету, расходов на его содержание и содержание приютов. Кроме того, реализуется основное правило, заложенное в концепции — животное не может быть без владельца, – объяснила Наталья Комарова. – В этой связи в настоящее время муниципалитеты принимают решения о создании приютов. На эти цели в 2022 году из окружного бюджета в местные направлено практически 60 млн рублей. Эти ресурсы уже реализованы в Белоярском, Нефтеюганском районах, Когалыме, Нягани, Радужном. В ближайшее время будет введен в эксплуатацию муниципальный приют в поселке Сингапай Нефтеюганского района на 300 животных».

На пресс-конференции подвели промежуточные итоги Года здоровьесбережения в регионе. «Ожидаемая продолжительность жизни в регионе будет на два года выше планируемого показателя, – отметила глава Югры. – Мы остаемся в числе регионов-лидеров в России по естественному приросту населения, занимая 6 место; 12-13 место — по коэффициенту рождаемости, уровень младенческой смертности составляет 3 единицы на 1 000 родившихся и также является стабильно низким в сравнении со среднероссийскими показателями. По данным министерства здравоохранения Российской Федерации, наш регион занимает 7 место по обеспеченности врачами медицинских учреждений».

Также были затронуто участие Югры в больших федеральных событиях. В частности, именно наш округ в 2022 году экстренно и качественно подготовил и провел паралимпийские игры «МЫ ВМЕСТЕ. СПОРТ». «Этому способствовала база, которую мы развивали много лет, и ее возможности находятся в высокой степени готовности. Обращу внимание не столько на технологическое сопровождение, сколько на отношение болельщиков и волонтеров, съехавшихся со всей страны. Это настроение было важно для паралимпийцев, которым было отказано в достижении успехов на Паралимпиаде. Планируем не снижать планку, развивая и обеспечивая проведение российских и международных соревнований у нас в регионе», – ответила Наталья Комарова на вопрос от федерального канала «МАТЧ-ТВ».

По итогам четырехчасового разговора губернатор Югры обсудила с журналистами 50 вопросов. «Это удобный формат, когда здесь и сейчас через одного человека можно получить точку зрения тысяч людей, – обратилась Наталья Комарова к аудитории в финале встречи. – Спасибо вам, что вы работаете на этом поле. Иногда я думаю, что не всегда выставлена справедливая оценка либо точка зрения. Но, поразмыслив, выходим сами на себя: оказывается, есть причина, но есть повод еще раз взглянуть на ту или иную задачу и принять необходимое решение. Несколько тем мы с вами взяли в дальнейшую разработку. Рассчитываю, что вы останетесь соавторами выработанных решений. Есть несколько магистральных направлений, над которыми нужно еще подумать. В этой связи экспертное мнение от вас имеет большую ценность».