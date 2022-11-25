Губернатор Югры поделилась своим видением формирования городской среды в регионе

В 2023 году начнется реализация программы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Будет введен «Югорский стандарт» в соответствии с нормативами дифференцированной жилой среды. Однако снижение этажности он не подразумевает: в ответ на вопрос корреспондента siapress.ru глава ХМАО в ходе ежегодной пресс-конференции ответила, что принимать такое решение может отдельно каждый муниципалитет региона.

«Задача не в том, чтобы появился 2-3 этажный дом или свечка в 24 этажа, а рядом пустырь. Вот этого не должно быть. И на это будут нацелены вот эти решения как типовые для муниципальных образований. Я тоже за то, чтобы пониже были наши дома, но это градостроительное решение каждого муниципалитета», – отметила губернатор Наталья Комарова.

Напомним, что ранее глава региона дала большую пресс-конференцию, на которой ответила на многие вопросы. Самые важные из них мы выделили в обзоре.