Жителя Мегиона осудили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы

43-летнего жителя Мегиона признали виновным в восьми преступлениях насильственного характера над несовершеннолетней падчерицей 2008 года рождения. Первый раз осужденный совершил насильственные действия сексуального характера над девочкой, когда ей было 9 лет.

«В период с октября 2017 года по декабрь 2021 года подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2008 года рождения, а также дважды пытался ее изнасиловать. Кроме того, в ноябре 2021 года, находясь в доме 59-летней матери своей супруги, будучи в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил ее изнасилование», — отметили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Приговором Мегионского городского суда осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также с мегионца взыскали компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей.