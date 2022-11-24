Депутаты Думы ХМАО утвердили бюджет на следующий год

Депутаты ХМАО утвердили бюджет региона на следующий год. Сообщается, что доходы запланированы в размере 290 млрд рублей, расходы будут около 330 млрд рублей. Дефицит составит около 42 млрд рублей. Об этом рассказал спикер окружной Думы Югры Борис Хохряков. Он также отметил, что не стоит боятся столь огромного дефицита, так как правительство округа имеет резервы на покрытие необходимых расходов.

«Это позволит продолжать выполнять все те государственные программы, которые запланированы», — подчеркнул Хохряков.

По словам председателя Думы Югры, доходная часть бюджета ХМАО традиционно будет наполняться за счет налогов на прибыль, на имущество и на доходы физических лиц.