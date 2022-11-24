В Москве прошло инвестиционное роуд-шоу Югры

В официальном представительстве Югры в Москве прошло инвестиционное роуд-шоу, в ходе которого крупным игрокам были представлены туристические и спортивные проекты на 3,7 млрд рублей. Организовали мероприятие Фонд развития Югры, департамент экономического развития и департамент физкультуры и спорта региона.

Помимо работы непосредственно с потенциальными инвесторами, на площадке также прошли консультации с экспертами для получения рекомендаций, доработке и повышения привлекательности этих проектов. В этом Югре помогли представители Национального центра ГЧП, АО «Корпорация «Туризм.РФ»», консалтинговой компании Nikoliers, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Одним из спикеров был заместитель губернатора и директор департамента экономического развития Югры Роман Генкель. Он рассказал аудитории о проекте многофункционального спорткомплекса в Нижневартовске с объемом инвестиций 3,1 млрд рублей, тремя тысячами зрительских мест и пропускной способностью 339 человек в час.

«Приоритетным направлением развития сферы физической культуры и спорта является использование механизма государственно-частного партнерства при строительстве, реконструкции, эксплуатации и управлении объектов спортивной инфраструктуры. Это — наиболее эффективный инструмент привлечения внебюджетных инвестиций благодаря гибкой системе распределения рисков и вариативности платежных механизмов, комплексному подходу при разработке проектов, возможности разделения расходов на создание и эксплуатацию, чтобы в итоге достичь максимально возможной эффективности», – отметил Генкель.

Еще один проект прошедшего роуд-шоу – реконструкция гостиницы «Югра» в Ханты-Мансийске объемом 600 млн рублей. По словам гендиректора Фонда развития Югры Сергея Афанасьева, это может стать выгодным вложением в условиях динамичного роста туристического потока и востребованности предприятий индустрии гостеприимства. Он также добавил, что инвестор может рассчитывать на льготные займы в размере до 100 млн рублей на этот проект.