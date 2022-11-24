В Ханты-Мансийске пройдет Югорский предпринимательский форум

Югорский предпринимательский форум состоится 1-2 декабря в Ханты-Мансийске на базе концертно-театрального центра «Югра-классик». Тема этого события очевидна: «Новое время, новый мир, новые решения». Как рассказывают организаторы, цель форума – ориентировать деловое сообщение в новых реалиях, а также погружение местного бизнеса в новые прикладные знания, технологии, возможности для выстраивания работы в новой экономике.

Организуют событие правительство Югры совместно с Фондом поддержки предпринимательства «Мой бизнес», компании «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и Фонда «Наше будущее». Предполагается, что на мероприятии соберутся около 300 представителей бизнеса, в том числе – самозанятых, индивидуальных предпринимателей, руководителей и владельцев МСП, менеджеров и руководители отделов частных компаний.

На форуме можно будет принять участие в нетворкинге, деловых играх, разборах бизнес-кейсов, послушать классных спикеров, поработать на площадках по интересам (например, «Бизнес-клуб», «Клуб женщин-лидеров», «Креативное пространство», «Клуб социальных предпринимателей») и многое другое.

В первый день мероприятия пройдет серия выступления в формате TEDx, где федеральные эксперты и опытные предприниматели расскажут свое видение обновленных реалий, в которых предстоит работать бизнесу. Второй день будет более практически-ориентированным. В финале пройдет награждение победителей конкурсов «Молодой предприниматель Югры», «Лучший негосударственный поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Лучший социальный проект года».

Все подробности о Югорском предпринимательском форуме можно прочитать на сайте мероприятия.