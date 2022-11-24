Югра примет участие в организации первого форума о человеческом капитале в госуправлении

Необычное очно-заочное мероприятие пройдет 25-26 ноября одновременно в Москве и Ханты-Мансийске – первый международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». Его проводят Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте, департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Югры, а также «Региональный институт управления» (Югра) и «Академия социального управления» (Московская область).

Смысл форума – в совместном поиске новых решений и расширения возможностей в сфере управления персоналом в первую очередь в государственных структурах, но не только. Заявленная цель: формирование экспертной площадки для создания системы управления развитием человеческого капитала территории, как основы ее конкурентоспособности в условиях новой нормальности.

В целом будет довольно много материала из сферы HR – форсайт-сессии, открытые микрофоны, участие в EXPO-зонах, формирование менторской гостиной, развитие навыков эмоциональной перезагрузки. Планируется также семинар общественно-социальной стабильности для внутриполитического блока, презентация концепции ESG в органах власти региона, рассказ об управленческом портале Югры, ярмарка вакансий, акция #ЮграБезКоррупции и многое другое.

В этом событии нашлось место и соревновательным активностям – в рамках форума пройдут финалы конкурсов «Лучшие государственный и муниципальный служащий» и «Будущий управленец», а также последний модуль программы подготовки менеджеров для структур власти – «Лидеры Югры 2.0».