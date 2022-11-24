Югра провела очередной форум «Финансовая грамотность для всех»

В Югре на базе Сургутского Государственного университета прошел четвертый региональный форум «Финансовая грамотность для всех». Организовал это мероприятие ресурсный центр повышения уровня финансовой грамотности населения при поддержке правительства автономного округа.

Ключевая цель мероприятия – повышение уровня финансового просвещения жителей. Для этого на форуме ежегодно проходят презентации лучших региональных практик по этому направлению, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. 21-22 ноября в СурГУ прошли различные тематические мероприятия для специалистов, которые занимаются консультированием граждан по «денежным» вопросам.

Так, одной из таких площадок стала дискуссия «Молодежное инициативное бюджетирование: на пути выбора модели», в которой приняли участие эксперты НИИ министерства финансов России, а также специалисты, занимающиеся вопросами инициативного бюджетирования в регионах.

Также прошли различные круглые столы, мастер-классы, игры, тренинги, интенсивы и другие форматы мероприятий, цель которых – позволит обменяться опытом, повысить уровень знаний и мастерства тех, кто отвечает за повышение финансовой грамотности у жителей округа.