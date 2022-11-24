Югорчанку осудят за нанесение тяжких телесных повреждений своему сожителю

В Белоярском районе Югры завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы. Она обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений своему сожителю, который сделал ей замечание во время распития спиртных напитков.

«Конфликт произошел между гражданскими супругами в ходе распития спиртных напитков. Молодая пара пригласила к себе в гости друзей. Во время застолья 27-летнему хозяину квартиры не понравилось, что его 24-летняя сожительница слишком пьяна, он сделал ей замечание. Реакция стала неожиданной для всех, девушка ударила своего возлюбленного кулаком по лицу, разбив нос», – рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Однако, конфликт на этом не закончился. Мужчина еще раз попросил спутницу прекратить употреблять алкоголь и привести себя в порядок, но уже на кухне. В ответ она дождалась, когда он соберется вернуться к гостям, схватила нож и ударила его в область поясницы. Скорую ему вызвали друзья.

В настоящее время уголовное дело направили в суд на рассмотрение по существу. Отметим, что потерпевший ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение обвиняемой тяжкого вреда здоровью.