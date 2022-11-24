Югорчан ожидают морозы до -40 градусов

На Югру надвигаются трескучие морозы. Уже в ближайшее дни в регионе похолодает до - 40 градусов, сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 24 ноября ожидается -14-19 градусов днем и -25-33 градуса ночью. 25 ноября похолодает до -22-37 ночью, аналогичная температура будет и днем.

Самым холодным днем недели обещает стать суббота, 26 ноября. Согласно прогнозу синоптиков, ночью столбики термометра опустятся до -30-41 градуса. Днем прогнозируется от -17 до -30 градусов.

Отмечается, что на западе и востоке региона температура может отличаться. Морознее всего ожидается в северо-восточных территориях.