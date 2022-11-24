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Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» в Когалыме

Автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе в Когалыме

Пешеход попал под колеса автомобиля на «зебре» в Когалыме
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

ДТП с пострадавшим пешеходом произошло утром накануне, 23 ноября, в Когалыме. По данным Госавтоинспекции ХМАО, на улице Прибалтийская 53-летний водитель Hyundai сбил 32-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы.

В ведомстве водителей призвали соблюдать нормы дорожной безопасности. Пешеходам же настоятельно рекомендуется приобрести световозвращающие элементы и закрепить их на своей одежде. «Таким образом, вы увеличите шансы того, что водитель заметит вас издалека в темное время суток», - добавили в Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых травмы получили 3 человека.


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Сегодня в 09:17, просмотров: 113, комментариев: 0
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