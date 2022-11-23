16+
Логотип Сиапресс
USD  60,6566   EUR  62,1774  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре появились фиксаторы нарушений на солнечных батареях

Шесть комплексов фотовидеофиксации на солнечных батареях установили в ХМАО

В Югре появились фиксаторы нарушений на солнечных батареях
Фото: телеграм-канал «Безопасные качественные дороги»

В ХМАО появились шесть комплексов фотовидеофиксации, работающих на солнечных батареях. Они установлены на пяти региональных трассах, сообщает телеграм-канал «Безопасные качественные дороги».

«Камеры работают от альтернативного источника питания — солнечной батареи. Они не требуют присоединения к электричеству и передают информацию по каналам беспроводной связи», - говорится в сообщении.

Места монтажа элементов комплексов были определены на основе анализа аварийности и с учетом предложений Госавтоинспекции. Фиксаторы нарушений установлены на автодорогах: «Сургут – Нижневартовск», «Сургут – Лянтор», «Нефтеюганск – Левый берег реки Обь» и «Талинка – Советский».

Статистика показывает: на всех участках, где установлены такие камеры, отмечается снижение аварийности.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:48, просмотров: 83, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2005
  2. Советник председателя думы Сургута ушла в отставку 595
  3. В думе Сургута сообщили об увеличении доходной части бюджета на полмиллиарда 553
  4. Максиму Слепову вручили награду от ОНФ 494
  5. ​У олимпийской чемпионки Юлии Липницкой мобилизовали мужа 493
  6. ​В Сургуте пройдут Чемпионат и Первенство города по мотокроссу 485
  7. ​Россияне стали чаще обращаться к психологам 439
  8. ​Бастрыкин заинтересовался непостроенной школой в Нижневартовске 435
  9. В Сургуте предложили строительство спорткомплекса по концессии в 2023 году 434
  10. ​Продать квартиру срочно: миссия выполнима? 396
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3741
  2. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2734
  3. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2381
  4. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2271
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 2034
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 2005
  7. В Югре потеплеет после крепких морозов 1885
  8. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1785
  9. ​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят? 1750
  10. ​Не прелесть ли? 1565
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5145
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4755
  3. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4258
  4. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3961
  5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3884
  6. Почетный гражданин 3849
  7. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3830
  8. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3741
  9. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3422
  10. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3279

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика