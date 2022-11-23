Наталья Комарова назначила Романа Белкина главой департамента труда ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила Романа Белкина директором регионального департамента труда и занятости населения. Об этом сообщается на сайте департамента общественных, внешних связей региона.

«С 23 ноября 2022 года Роман Белкин назначен на должность директора департамента труда и занятости населения автономного округа. До назначения — с июля 2022 года — занимал должность заместителя директора — начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования департамента труда и занятости населения Югры», - говорится в сообщении.

Роман Белкин родился в 1981 году в Ханты-Мансийске. Окончил Югорский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии природопользования» и Тюменский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2017 года работал руководителем Северо-Западной региональной дирекции АО «Группа страховых компаний “Югория”». Возглавлял комиссию по экономике общественной палаты Ханты-Мансийска, а также региональную ревизионную комиссию Общероссийского народного фронта в Югре.