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​Югра организует очередной международный форум

В Когалыме пройдет форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

​Югра организует очередной международный форум
Фото arctic-council-russia.ru

21-22 ноября в Когалыме пройдет очередной гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели». В его рамках пройдет несколько важных событий. В частности, фонд Инносоциум представит программу «Душа России. Север» в качестве одного из мероприятий трека «Социокультурные инициативы и лучшие некоммерческие проекты в сфере творческого предпринимательства», рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«События культурной программы форума являются прекрасной площадкой для развития межрегиональной кооперации молодых людей. Развитие проектов с ярко выраженной социальной направленностью, в фокусе внимания которых находится коренное население Арктики, входит в число ключевых целей нашей политики на российском Севере. Уверен, что интерес участников форума даст этой работе свежий импульс и приведет к появлению новых инициатив», – сказал советник президента России Антон Кобяков.

В рамках программы пройдут пять паблик-токов, выставка цифрового искусства о культуре коренных народов Севера с арт-инсталляциями изо льда и света, дегустация национальных блюд арктической кухни, будут работать четыре фудтрака в стиле «Душа России. Север».

«Поддержка общественных проектов и гражданских инициатив, направленных на сохранение единого культурного пространства страны, популяризацию историко-культурного наследия народов России — одна из приоритетных задач. Вековые традиции северных народов в современном прочтении — это гуманитарный проект, помогающий в осознании наших общих корней, объединяющих культурных кодов, ценностей развития в гармонии с природой», – рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.


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Сегодня в 17:57, просмотров: 276, комментариев: 0
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