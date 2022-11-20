16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

Театры Югры приняли участие во всероссийском фестивале

Два театра из ХМАО показали свои спектакли на Большом Детском фестивале

Театры Югры приняли участие во всероссийском фестивале
Фото: БДФ-навигатор

Два театра из Югры стали участниками V Большого Детского фестиваля. Это Летучий театр (они поставят спектакль «Песня детям Севера звучащая») и Ханты-Мансийский театр кукол (с представлением «Снежная Королева»). Также состоятся показы более 30 фильмов и мультфильмов, встречи с писателями, актерские читки книг, мастер-классы и многое другое.

Отмечается, что любой желающий может зайти на страницы фестиваля и найти там максимально полную информацию обо всех проектах – участниках БДФ. Видеозаписи спектаклей, рецензии, интервью с режиссерами, фотографии – из самых разных паззлов собирается цельная картина того, каким был тот или иной спектакль, кто его создавал и кто в нем работал.

«Жизнь спектакля, как правило, очень коротка. Он живет здесь и сейчас, а потом безвозвратно уходит в историю. Одна из задач проекта «Навигатор» продлить его существование, сохранить навсегда, хотя бы в видеозаписи. География спектаклей, которые принимают участие в фестивале, огромна. Не всегда есть возможность посмотреть спектакль в стенах его родного театра. Наш спецпроект поможет в этом. Видеоверсии лучших спектаклей для детей станут доступными для просмотра из любой точки страны», – художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:00, просмотров: 229, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Бывший руководитель «Союза молодежи Сургута» признан иноагентом 425
  2. 31% югорчан высказался за «трудовую мобилизацию» студентов 315
  3. ​Если на городской земле можно построить все что угодно – это обессмысливает политику формирования привлекательного региона 229
  4. Театры Югры приняли участие во всероссийском фестивале 229
  5. Четыре человека погибли в ДТП в Советском районе 209
  6. Чипированием и вакцинацией бездомных животных в Югре займутся бюджетные ветклиники 191
  7. В Сургуте загорелась кабина грузовика: один человек погиб, второй пострадал 181
  8. Что привлекло внимание Бастрыкина к ХМАО // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 65
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3220
  2. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 2633
  3. ​Еще одна метастаза 2309
  4. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2120
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 1991
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 1974
  7. ООН: Численность населения Земли достигла отметки в 8 млрд человек 1797
  8. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 1783
  9. В Югре потеплеет после крепких морозов 1632
  10. ​Город вложил деньги в расселение аварийных домов в престижном районе – и взамен получит вот это? 1536
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 10739
  2. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 4898
  3. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4389
  4. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4071
  5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3696
  6. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3649
  7. Почетный гражданин 3647
  8. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3646
  9. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3220
  10. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3167

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика