Стало известно, сколько будут платить югорчане за капремонт в новом году

В Югре с 1 января 2023 года увеличится взнос на капремонт. Повышение составит 12,9%. Об этом сообщают представители регионального Фонда капитального ремонта.
Таким образом, минимальные новые цены будут:
- для собственников помещений в деревянных многоквартирных домах 10 рублей 55 копеек,
- для жильцов панельных домов без лифтов собственники 14 рублей 90 копеек,
- в панельных домов с лифтом 17 рублей 10 копеек,
- иных домов с лифтом 15 рублей 25 копеек,
- домов, где лифта нет 13 рублей 25 копеек,
- домов, где лифты имеются в отдельных секциях или подъездах 14 рублей 90 копеек,
- домов домах с наличием лифтов в отдельных секциях (подъездах) 13 рублей 25 копеек.