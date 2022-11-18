64 жилых дома в Югорске остались без тепла из-за пожара на котельной

Свыше 60 многоквартирных жилых домов в Югорске, в которых проживают более 1 тыс. человек, отключили от теплоснабжения из-за пожара в здании котельной. Об этом в пятницу сообщили в региональном главке МЧС.

«Сегодня в Югорске произошел пожар в здании котельной. В зону отключения попали 64 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 1 054 человека, в том числе 254 ребенка и три социально значимых объекта», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные бригады теплоснабжающих предприятий города проводят работы по устранению нарушений в подаче теплоснабжения. На восстановительные работы, по предварительным данным, понадобится не менее пяти часов.

Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства о соблюдении пожарной безопасности.

Сегодня в 9:30 в пожарно-спасательный гарнизон поступило сообщение о возгорании модульной котельной, расположенной в Югорске на ул. Калинина, 26а. Когда пожарные прибыли на место, внутри здания на площади 20 кв. м. наблюдалось горение. Из здания эвакуировали двух человек. Пожар потушили спустя 20 минут.