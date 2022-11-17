В ХМАО водителю грузовика грозит реальный срок за поддельные права

В Нефтеюганском районе сотрудники Госавтоинспекции поймали водителя с поддельными правами. Инцидент произошел на 845 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск». Инспекторы остановили 37-летнего водителя грузовика «Урал», приехавшего в Югру из Алтайского края. Водитель предъявил водительское удостоверение, при этом, по версии полиции, он знал, что документ является поддельным.

«Подлинность удостоверения у госавтоинспекторов вызвала сомнения. Документ изъяли и направили на экспертизу. По итогам исследования эксперты подтвердили сомнения инспекторов, выдав заключение, что документ изготовлен не производством “Госзнак”», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Водитель признался, что приобрел поддельные права для того, чтобы устроиться на работу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.