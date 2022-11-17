На 6,3% выросло число авиапассажиров в ХМАО в 2022 году

В Югре за истекший период 2022 года рост пассажиропотока составил 6,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по стране аналогичный показатель по данным Росавиации снизился на 10 %. Информация об этом была озвучена в ходе заседания координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, которое провела накануне губернатор Наталья Комарова.

Президент компании «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов отметил, что пассажиропоток в Югре остается на уровне прошлого года — 996 тысяч человек, хотя в целом по всей маршрутной сети компания потеряла 25 % пассажиров.

«Сегодня мы выполняем 71 маршрут из Югры, в прошлом году было 67», — сообщил Олег Семенов.

Наталья Комарова обозначила в ходе заседания зафиксированную надзорными органами проблематику - большое число обращений югорчан с требованием вернуть деньги в связи с отменой или задержкой рейсов. Также жители жалуются на снижение качества предоставляемых услуг. Отсутствие телефонной горячей линии у авиакомпании «ЮТэйр», которая обеспечивает 100 % внутрирегиональных перевозок, лишает граждан возможности связаться в случае обстоятельств, требующих оперативных решений. Еще одним «узким местом» является обеспечение прав пассажиров из числа инвалидов при пользовании услугами авиатранспортом.