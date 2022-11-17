В ХМАО трассы оборудовали пешеходными переходами с проекционной разметкой

В 2022 году на трассах Югры оборудовали десять пешеходных переходов с проекционной разметкой. Новое оборудование создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Об этом сообщили в пресс-службе управления автомобильных дорог ХМАО.

Уникальные «пешеходники» появились на трассах Советский – Зеленоборск, Нягань-Унъюган, Сургут – Нижневартовск, Ханты-Мансийск-Горноправдинск-Тюмень, а также на объездной дороге Югорска, подъездах к поселку Сингапай и ж/д вокзалу станции Приобье.

«Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционные разметочные материалы. В неблагоприятные дорожные условия ее видно с расстояния более 150 м. Новая технология показала свою эффективность, особенно в ночное и зимнее время», – отметили в ведомстве.

Отметим, что впервые установили проекционные пешеходные переходы в Югре – в прошлом году. Тогда, специалисты оборудовали пять переходов на дорогах Сургут – Нижневартовск, Зеленоборск – Коммунистический, Нягань-Унъюган, Северный обход Сургута и на подъезде к поселку Сергино.