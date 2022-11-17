Югра не смогла выбиться в лидеры топа научно-технологического развития по версии Минобрнауки

ХМАО оказался на 60 строчке рейтинга научно-технологического развития по версии Минобрнауки. Ранее сформировать рейтинг поручил глава РФ Владимир Путин по итогам совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте России по науке и образованию.

Отмечается, что эксперты провели исследования в 85 регионах страны. Среди лидеров – Москва, Санкт-Петербург и Томская область. Три последних места достались Калмыкии, Сахалину и Чукотке.

В своих расчетах эксперты опирались на данные Росстата, Роспатента, Минпромторга, казначейства. Всего учитывалось 33 показателя. Например, количество граждан, занятых в научной отрасли, число исследователей в возрасте до 29 лет, внутренние затраты регионов на разработки, а также объем отечественных технологий, которые используются организациями реального сектора экономики.