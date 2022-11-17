Мужчина на снегоходе провалился под лед на озере «Медвежья лапа» в ХМАО

В ХМАО произошел очередной инцидент на покрывшемся льдом водоеме. По данным ГИМС МЧС по ХМАО, в Кондинском районе, в 40 километрах от Урая, на озере «Медвежья лапа» в районе Тетеревского месторождения под лед провалился 57-летний мужчина, который ехал по льду на снегоходе. Он сумел самостоятельно выбраться из воды на берег. На помощь приехали спасатели и бригада скорой помощи.

«По прибытию к месту происшествия сотрудниками ЗПСО по Кондинскому району «Центроспас-Югория» мужчина обнаружен и передан бригаде скорой помощи. Доставлен в БУ ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница», предварительный диагноз – переохлаждение средней тяжести», - отметили в ведомстве.

Это уже 5 случай провалов под лед за 10 дней. В этом году ледостав на водоемах округа идет позднее средних многолетних периодов на 2-3 недели. Югорчан просят не торопиться выходить и выезжать на снегоходах на неокрепший лед.