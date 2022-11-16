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Аналитики оценили зарплатные ожидания югорчан

Югорчане назвали размер желаемой заработной платы

Аналитики оценили зарплатные ожидания югорчан
Фото: pixabay

Средняя ожидаемая зарплата в Югре по итогам октября составила 57 320 рублей. Это на 2 284 рубля больше, чем по России в целом, следует из результатов исследования службы исследований hh.ru.

Наиболее высокие ожидания по зарплате наблюдаются в следующих сферах: высший менеджмент – 79 814 рублей, инсталляция и сервис – 76 324 рубля, строительство, недвижимость – 74 133 рубля, добыча сырья – 74 113 рублей, производство – 72 238 рублей.

Наиболее скромные запросы зафиксированы в сферах: туризм, гостиницы, рестораны – 48 042 рубля, наука, образование – 47 876 рублей, административный персонал – 46 185 рублей

По уровню ожидаемых зарплат ХМАО находится на 12 месте в стране. Самые высокие зарплатные ожидания у соискателей из Чукотки (92 230 руб.), Москвы (78 121 руб.) и Сахалина (73 558 руб.).

По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, занижать, как и завышать, финансовые ожидания не стоит: для рекрутеров это сигнал к тому, что соискатель отчаялся и готов на все, чтобы его взяли на работу.

«Вообще не указывать ожидания по зарплате — плохая стратегия, на первом собеседовании работодатель все равно об этом спросит. Несовпадение финансовых интересов лучше прояснить заранее», - добавила она.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 83, комментариев: 0
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